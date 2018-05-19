شاهد: لحظات وصول الأمير هاري وميغان ماركل إلى حفل الزفاف الملكي
شهد زفاف لأمير البريطاني هاري وعروسه الأمريكية ميغان ماركل في بمدينة وندسور مراسم كنسية مبهرة، حضرتها الملكة إليزابيث وآخرون من العائلة المالكة والمشاهير وتابعها الملايين في العالم عبر شاشات التلفزيون. ودخلت ميغان نجمة مسلسل (سوتس) الكنيسة بمفردها في فستان زفاف أبيض من تصميم البريطانية كلير وايت كيلر كما وضعت تاجا من الألماس على رأسها. ورافق ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز عروس ابنه إلى المذبح لتعذر حضور والدها لاعتلال صحته. وانهمرت الدموع من عيني داريا راغلاند (61 عاما) والدة ميغان. وبالنسبة لبعض البريطانيين يمثل زواج أحد كبار أفراد العائلة المالكة من مطلقة أمها أمريكية من أصل أفريقي ووالدها أبيض تجسيدا لبريطانيا عصرية، لا يعتبر العرق أو الخلفية عائقا فيها حتى بالنسبة لأكبر المؤسسات التقليدية.