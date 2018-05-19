المهاجرون سيكلفون ألمانيا 78 مليار يورو حتى مطلع 2022

أشار تقرير للعدد الأخير من مجلة "دير شبيغل" الألمانية الذي صدر في 19 مايو-أيار إلى أنّ سياسة الحكومة الألمانية للجوء ستكلفها حوالي 70 مليار يورو حتى عام 2022، دون احتساب 8 مليارات يورو كانت الحكومة الاتحادية قد تعهدت بدفعها للولايات والبلديات حتى سنة 2021 لتخفيف عبء تكلفة اللاجئين عليها، حسب ما ينص عليه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

وبذلك ستصل كلفة سياسة اللجوء إلى نحو 78 مليار يورو حتى عام 2022. وأكدت مجلة "دير شبيغل" أنّ الجزء الأكبر من هذا المبلغ سينفق خارج ألمانيا، وذلك من خلال تخصيص حوالي 31 مليار يورو لمكافحة أسباب النزوح في دول المصدر، أي الدول المعنية والتي يأتي منها اللاجئون. أما تكلفة المساعدات الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة للاجئين فستصل إلى 21 مليار يورو.

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من جهة أخرى أوضح التقرير أنه سيتم تخصيص مبلغ 13 مليار يورو من الميزانية حتى عام 2022 لتغطية التكاليف الخاصة بالاندماج على غرار دورات الاندماج التي تتضمن تعليم اللغة الألمانية. وتتوقع وزارة المالية أن تصل نفقات استقبال اللاجئين وتسجيلهم وإيواؤهم إلى 5.2 مليار يورو حتى عام 2022.

واستندت المجلة الألمانية في تقريرها إلى وثيقة لوزارة المالية حول الميزانية الاتحادية على المدى المتوسط. وحسب مجلة "دير شبيغل" من الممكن أن يزيد مبلغ إعانات الدعم المقدم إلى الولايات لأنه مقدم حتى الآن من الحكومة الاتحادية كدفعة تحت الحساب لصالح طالبي اللجوء، ولم يتم بعد إعداد الحساب التفصيلي.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اضطرت إلى دفع تسوية بعد إعداد الحساب التفصيلي الأخير. وأشارت المجلة إلى أنّ وزير المالية أولاف شولتس، رفض مطالب وزراء مالية الولايات للحصول على مساعدات أكبر من الحكومة الاتحادية.