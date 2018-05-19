دليل يورونيوز لمونديال روسيا 2018: توقيتات أهم المباريات وأبرز المرشحين للفوز

مصر تلتقي مع الأوروغواي يوم الجمعة 15 يونيو-حزيران عند الساعة الثالثة زوالا بتوقيت السعودية. وفي نفس اليوم يلعب المغرب ضدّ إيران عند الساعة السادسة مساء.

المملكة العربية السعودية تلتقي مع روسيا يوم الخميس 14 يونيو-حزيران عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

يترقب عشاق كرة القدم العرس الكروي الذي ستحتضنه روسيا من 14 يونيو-حزيران إلى 15 يوليو-تموز. 32 يوما من الأجواء الكروية واللعب بمشاركة أشهر نجوم الكرة المستديرة. إليكم دليل يورونيوز الخاص بمونديال روسيا.

المغرب يواجه البرتغال في 20 يونيو-حزيران عند الساعة الثالثة زوالا بتوقيت السعودية، وتواجه المملكة العربية السعودية في نفس اليوم الأوروغواي عندي الساعة السادسة مساء.

تواجه تونس بلجيكا في 23 يونيو-حزيران عند الساعة الثالثة زوالا بتوقيت السعودية.

تلعب مصر ضدّ السعودية في 25 يونيو-حزيران عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتلعب المغرب ضدّ اسبانيا عند الساعة التاسعة ليلا.

تلعب تونس ضدّ بنما في 28 يونيو-حزيران عند التاسعة ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

للمزيد على اليورونيوز:

من يملك حقوق البث؟

في روسيا تمّ منح حقوق البث إلى القناة الرياضية التي تمثل القناة الأولى و"أر تي آر" و"تي في ماتش"، وبإمكان حكام المباريات الاستعانة بتقنية الفيديو التي ستستخدم لأول مرة في كأس العالم بعد أن تمّ تعميم التجربة على البطولات الأوروبية الكبرى مثل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الدوري الالماني ودوري الدرجة الاولى الاسباني.

من هي المنتخبات الغائبة عن مونديال روسيا؟

إيطاليا

سيغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما بعد تعادله سلبيا مع ضيفه السويدي في إياب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل لمونديال روسيا 2018.

هولندا

عجز المنتخب الهولندي عن التأهل للمونديال بعدما حلّ في المركز الثالث خلف فرنسا والسويد. وعلى الرغم من الفوز على السويد بهدفين نظيفين والتساوي معها في عدد النقاط، إلا أن هولندا كانت مطالبة بالفوز بسبعة أهداف نظيفة لضمان التأهل، الأمر الذي انتهي بإعلان نجم المنتخب آريين روبن اعتزاله الدولي.

ويلز

كافح المنتخب الويلزي، من أجل الوصول للملحق الأوروبي حتى الجولة الأخيرة، لكن إصابة غاريث بيل ساعدت منتخب أيرلندا في خطف البطاقة.

تشيلي

يعدّ غياب المنتخب التشيلي، مفاجأة مدوية، حيث لم يتوقع أكثر المتشائمين غياب بطل أميركا الجنوبية في آخر نسختين ووصيف بطل القارات عن العرس العالمي. ويبدو أن رحيل المدرب خورخي سامباولي، قد أخل بالمنظومة التي صنعها معهم، فقد خسرت الشيلي العديد من النقاط أمام فرق متوسطة، بالإضافة إلى غياب نجوم الفريق عن مستواهم مثل أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

غانا

تلقى منتخب النجوم السوداء، صدمة في بداية التصفيات بالتعادل على أرضه أمام أوغندا، ثم الهزيمة بعد ذلك من مصر، مما صعب موقف غانا التي اعتادت غانا على التأهل لكأس العالم حيث شاركت في أخر 3 نسخ للبطولة.

الجزائر

قدم محاربو الصحراء، مستويات سيئة للغاية في التصفيات، حيث لم يحصدوا سوى نقطة وحيدة خلال 6 مباريات، ليضع علامة استفهام حول مستقبل المنتخب، خاصة بعد الفشل في أمم أفريقيا بالغابون. وظن الجميع أنّ الجزائر ستقدم نفس المستوى الذي ظهرت به في مونديال البرازيل، لكنها خيبت كل التوقعات.

كما يغيب منتخب الولايات المتحدة والكاميرون عن مونديال روسيا 2018.

فرق تتأهل لأول مرة للمونديال

تأهل المنتخب الأيسلندي لأول مرة إلى كأس العالم بعد تفوقه في مجموعته على فريق كوسوفو وفوزه بهدفين نظيفين. كما تأهلت بنما للمرة الأولى منذ العام 1986 بعد فوزها بهدفين لهدف ضدّ كوستاريكا.

من هي المنتخبات المرشحة للفوز بمونديال 2018؟

من بين المنتخبات المرشحة للفوز بنسخة 2018 لكأس العالم يأتي المنتخب الاسباني في طليعة الفرق المرشحة وبقوة لحصد اللقب في روسيا 2018. وحل المنتخب البرازيلي في المركز الثاني في القائمة. وجاء المنتخب الفرنسي في المرتبة الثالثة، متبوعا بمنتخب الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

التعويذة

اختارت روسيا الذئب "زابيفاكا" تميمة لمونديال 2018 بعد حصوله على أكبر نسبة من الأصوات في التصويت الذي شارك فيه أكثر من مليون شخص، والذي تفوق فيه الذئب على النمر والقط. وحصل الذئب على نسبة 52.80 في المائة من الأصوات. وكان التصويت النهائي قد انحصر بين "القط"، الذي صممته صوفيا بودليسنيخ، و"النمر" من إبداع فاليريا تابورينكو، و"الذئب"، من تصميم يكاترينا بوتشاروفا.

ويتمثل أبرز الرعاة الرسميين خلال بطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا في مؤسسات نذكر منها "بودوايزر"، "هيسنس"، "ماكدونالدز"، "فيفو" و"مينغوي". أما في صفوف أبرز الشركاء الرسميين فنجد شركة "أديداس" للتجهيزات الرياضية، مجموعة "واندا"، شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية، شركة "غازبروم"، شركة "هيونداي كاي موتورز"، الخطوط الجوية القطرية.