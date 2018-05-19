شاهد: نافورات حمم بركان كيلاويا تضيء سماء هاواي

تجدد ثوران بركان كيلاويا في هاواي حيث تصاعدت الحمم والغازات السامة من جديد ما يجعل من عودة السكان الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم القريبة من المنطقة أمرا مستحيلا. السلطات المحلية أكدت أنّ الأوضاع ساءت منذ يوم الجمعة مع تجدد ثورة البركان.
وأظهرت لقطات فيديو تصاعد أعمدة الحمم البركانية وارتفاعها في الهواء، وهو ما اضطر السكان في بيح ايلاند للجوء لمأوي خشية المزيد من الثوران.
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وكانت قد صدرت تحذيرات للسكان في منطقة بيج أيلاند بضرورة الاحتماء في أماكن آمنة من الرماد مع ارتفاع مستويات الغاز السام في منطقة صغيرة في الاتجاه الجنوبي الشرقي حيث تخرج الحمم بسبب الثوران المستمر منذ أسبوعين.
وتسببت ثورة البركان في تدمير 37 منزلا ومنشآت أخرى في منطقة صغيرة في جنوب شرق الجزيرة وأجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم.