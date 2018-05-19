أوروبا تتودد لإيران وطهران تكشف عن خياراتها في حال انهار الاتفاق النووي

سعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة يوم السبت إلى طمأنة إيران، بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات. ووجه مفوض الاتحاد للطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانتي هذه الرسالة أثناء زيارته لطهران، وقال إن الاتحاد الذي كان يوما أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران. وقال كانتي "وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق طالما التزم الإيرانيون به ... وهم قالوا الأمر ذاته من جانبهم". وأضاف "سنحاول من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني".

"الولايات المتحدة ليست محل ثقة"

وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم السبت، إن بلاده تأمل أن ينقذ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي، في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع كانتي في طهران "نأمل أن تثمر جهودهم... تصرفات الولايات المتحدة... توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية".