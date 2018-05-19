أوروبا تتودد لإيران وطهران تكشف عن خياراتها في حال انهار الاتفاق النووي

سعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة يوم السبت إلى طمأنة إيران، بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات. ووجه مفوض الاتحاد للطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانتي هذه الرسالة أثناء زيارته لطهران، وقال إن الاتحاد الذي كان يوما أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران. وقال كانتي "وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق طالما التزم الإيرانيون به ... وهم قالوا الأمر ذاته من جانبهم". وأضاف "سنحاول من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني".
"الولايات المتحدة ليست محل ثقة"
وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم السبت، إن بلاده تأمل أن ينقذ الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي، في مقابل رفع معظم العقوبات التي فرضها الغرب عليها. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع كانتي في طهران "نأمل أن تثمر جهودهم... تصرفات الولايات المتحدة... توضح أنها دولة ليست محل ثقة في التعاملات الدولية".
ومنذ إعلان ترامب في الثامن من مايو أيار الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق، قالت الدول الأوروبية إنها ستحاول الحفاظ على تدفق النفط والاستثمار الإيراني، لكنها اعترفت بأنها ستناضل من أجل الوصول إلى الضمانات التي ترغب طهران في الحصول عليها.
الخيارات الإيرانية
وقال صالحي إن أمام إيران عددا من الخيارات إذا فشلت الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق، ومن بين تلك الخيارات استئناف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة، وأضاف أنه ليس أمام الاتحاد سوى بضعة أسابيع للوفاء بتعهداته، وأضاف للصحفيين باللغة الإنجليزية "إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا... نأمل ألا يتصاعد الموقف إلى نقطة نضطر عندها إلى العودة للخيار الأسوأ"، وقال " كل الاحتمالات واردة فيمكننا... بدء التخصيب لمستوى 20" بالمئة.
وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015 يبقى مستوى تخصيب اليورانيوم حول معدل 3.6 في المئة تقريبا. وأوقفت إيران إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة وسلمت معظم مخزونها منه بموجب هذا الاتفاق. ودرجة النقاء الانشطاري لليورانيوم عند مستوى 20 بالمئة تتجاوز كثيرا نسبة الخمسة بالمئة اللازمة عادة لتصبح وقودا لمفاعلات الطاقة النووية السلمية لكنها أقل بكثير من النسبة اللازمة لصنع قنبلة ذرية والتي تتراوح بين 80 و90 بالمئة.
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لا تأثير في صادرات النفط الإيرانية
من جانبه قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر في صادرات النفط الإيرانية، إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق. وقال زنغنه للصحفيين بعد اجتماع مع ميجيل أرياس كانتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة: "عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج أوبك إلى إجماع... أعتقد أن مساعدة الاتحاد الأوروبي تساعدنا... معدل صادراتنا النفطية لن يتغير".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار ترامب في الثامن من مايو أيار إن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني، وتحويلات مع بنكها المركزي. ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي رفع عقوبات اقتصادية دولية عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي. وتعتبر أوروبا الاتفاق عنصرا مهما في الأمن الدولي.