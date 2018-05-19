فيلم "شوب ليفترز" يفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان

فاز الفيلم الدرامي الياباني (شوب ليفترز)، أو "لصوص المتاجر"، للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية، لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي يوم السبت، في نسخته 71.
ويروي الفيلم حكاية عشيرة عائلة تربطها علاقات مبهمة، يقوم أفرادها بسرقة في المتاجر، وذات مساء تجتمع العشيرة بطفلة تعرضت لسوء المعاملة، وتنخرط في العائلة، ليطرح السؤال: هل أن العائلة تتمثل في الروابط الدموية، أم أنها مجرد فضاء يقضي فيه أفرادها الوقت معا؟ ولا يتوقف المخرج عن إعادة طرح هذا السؤال، دون أن يجد إجابة لذلك.
ويبلغ المخرج كوري-إيدا من العمر 55 عاما، وهو منتج عمل متناسق يمزج بين الترابطات الاجتماعية والعلاقات الأسرية. ويثير أسلوب المخرج الياباني الاعجاب في هذا الفيلم الذي يكشف عن شخصيته بنبرته الحزينة، وعطفه الكبير تجاه الأطفال.
من ناحية أخرى، فاز فيلم (بلاك كلانزمان) للمخرج سبايك لي، عن رجل شرطة أسود اخترق جماعة كو كلوكس كلان العنصرية، بالجائزة الكبرى، وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية.
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