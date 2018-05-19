فيلم "شوب ليفترز" يفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان

فاز الفيلم الدرامي الياباني (شوب ليفترز)، أو "لصوص المتاجر"، للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية، لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي يوم السبت، في نسخته 71.

ويروي الفيلم حكاية عشيرة عائلة تربطها علاقات مبهمة، يقوم أفرادها بسرقة في المتاجر، وذات مساء تجتمع العشيرة بطفلة تعرضت لسوء المعاملة، وتنخرط في العائلة، ليطرح السؤال: هل أن العائلة تتمثل في الروابط الدموية، أم أنها مجرد فضاء يقضي فيه أفرادها الوقت معا؟ ولا يتوقف المخرج عن إعادة طرح هذا السؤال، دون أن يجد إجابة لذلك.