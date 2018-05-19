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الولايات المتحدة الأمريكية

جينيفر أنيستون تلعب دور أول رئيسة مثلية للولايات المتحدة

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جينيفر أنيستون تلعب دور أول رئيسة مثلية للولايات المتحدة

جينيفر أنيستون تلعب دور أول رئيسة مثلية للولايات المتحدة
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قالت شركة نتفليكس يوم الجمعة إن نجمة هوليود جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة ، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.

وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم "السيدات الأول".

ولم يتحدد موعد لعرض الفيلم.

وقالت نتفليكس في بيان "عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل امرأة عظيمة... امرأة عظيمة أخرى"، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.

والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما) التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسل "فريندز" في 2004.

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المصدر: رويترز

الوكالات • Reuters