مباشر: تغطية حية لفعاليات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

وقال الزوجان الحديثان "أوافق" ظهر السبت خلال المراسم التي يتابعها الملايين من المشاهدين حول العالم.

وبدأ المئات من المشاهير بالتوافد على قصر ويندسور منذ صباح السبت لحضور مراسم زفاف الأمير هاري على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وبدأت مراسم الزفاف بكنيسة سان جورج الشهيرة في تمام الثانية عشر ظهراً بتوقيت لندن بينما بدأ العامة من الجماهير أصحاب الدعوات في الوصول إلى الكنيسة منذ العاشرة صباحاً بتوقيت لندن.

ويتضمن الحضور مشاهير عالميين كالممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل ولاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام وزوجته المغنية ومصممة الأزياء فيكتوريا والممثلة الامريكية والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري والمغني البريطاني جيمس بلانت ضمن المئات من أشهر الشخصيات حول العالم.

الممثل البريطاني إدريس إلبا

ويقضي البروتوكول المتعارف عليه بالأعراس الملكية، ببدأ المدعوون من العامة في الحضور قبل وصول أعضاء الأسر المالكة من مختلف بقاع العالم ثم تصل والدة العروس يتبعها والد هاري الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

جدول المراسم

ووصل الأمر هاري (34 عاماً) وإشبينه وشقيقه الأكبر الأمير ويليام إلى الكنيسة قبل بدء مراسم الزواج بخمسة عشر دقيقة، تبعهما وصول الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قبل وصول العروس وبدء المراسم الرسمية لعقد الزواج.

ومن المنتظر، كما جرت العادة الملكية، أن يركب العروسين عربة تجرها الخيول ليقوما بجولة وسط العامة ممن حضروا لرؤيتهم وذلك عقب انتهاء مراسم الزواج بالكنيسة مباشرة.

ويصطف حوالي 100 ألف شخص حول قصر ويندسور، بعضهم قضى ليلته بالشوارع من أجل حجز بقعة متميزة لرؤية العروسين أثناء جولتهما العامة بعد انتهاء مراسم الزواج بكنيسة سان جورج.

وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت لندن، يبدأ حفل الاستقبال بقصر ويندسور وهو الحفل الذي لا يسمح لوسائل الإعلام بتغطيته.

غياب والد ماركل

وفي غياب والد العروس، توماس ماركل، بسبب المرض سيقوم الأمير تشارلز بمصاحبة ميغان ماركل (36 عاماً) خلال سيرها على الممر بكنيسة سان جورج بعد عدة أيام من التكهنات عن اسم الشخص الذي سيحل محل والدها.

وأشارت تقارير إعلامية إلى نشوب خلاف بين توماس وابنته إثر الكشف عن قيامه بتنظيم جلسة تصوير مزورة لإظهاره بمظهر الأب الذي يساعد في التحضيرات لحفل زواج ابنته.

وأعلن قصر كينزينغتون إن هاري وماركل سيحصلان على لقبا دوق ودوقة ساسيكس كألقاب ملكية رسمية عقب زواجهما.

خاتم الزواج

وأعلن قصر كينزينغتون إن الأمير هاري سيقدك لزوجته خاتماً من الذهب الويلزي أهدته إياه الملكة إليزابيث بينما سيرتدي هاري خاتم زواج من البلاتين.

وتم تصنيع الخاتمين بواسطة صانع المجوهرات البريطاني كليف آند كومباني الذي قام أيضاً بتصنيع خاتم خطبة العروسين بنوفمبر-تشرين الثاني العام الماضي.

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كعكة غير اعتيادية

وقرر هاري وماركل كسر تقليد كعكة الفواكه واختارا بدلا منها كعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة بأزهار نضرة.

مصممة كعكة الزفاف

وعلى مدى خمسة أيام، انهمك ستة خبازين في إعداد كعكة زفاف الأمير هاري على ميجان ماركل حتى تظهر بمظهر يكسر كل الأعراف.

وقالت كلير بتاك مصممة الكعكة إن تصميمها أقرب إلى "البناء" منه إلى كعكة الزفاف التقليدية، لكنها لم تسهب في التفاصيل.