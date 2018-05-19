الموت يغيّب أيقونة المعارضة التونسية مية الجريبي

غيّب الموت المناضلة التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري التونسي والقيادية في الحزب التقدمي مية الجريبي، التي تعتبر إحدى أيقونات السياسة في تونس بعد وقبل ثورة الياسمين عن 58 عاما. وحسب مصادر مقربة فإنّ الزعيمة السابقة للحزب الجمهوري وقبل ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي توفيت بعد حوالي عامين من الصراع مع المرض.

وكانت مية الجريبي أول امرأة في تونس تتزعم حزبا سياسيا قبل إنهاء ثورة الياسمين حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011 إذ كانت تسلمت في العام 2006 زعامة الحزب التقدمي الديمقراطي خلفا لنجيب الشابي.

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وعرفت مية الجريبي، التي تركت بصمات قوية في صياغة دستور حداثي لتونس بعد الثورة، بمواقفها القوية الداعمة للحريات والمناهضة للديكتاتورية. كما كانت من بين القلائل الذين تصدوا بشجاعة لقمع نظام الرئيس السابق بن علي في واحدة من أحلك فترات القمع ضد المعارضة.