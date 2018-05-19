قال مكتب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إنها عادت للبيت الأبيض اليوم السبت بعد أن خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الكلى.
عودة ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض بعد خضوعها لعملية جراحية
عودة ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض بعد خضوعها لعملية جراحية
وكانت السيدة الأولى البالغة من العمر 48 عاما تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.
وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسمها في بيان إن السيدة الأولى عادت للبيت الأبيض صباح اليوم السبت.
وأضافت "إنها تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة... تلقى مكتبنا آلاف المكالمات والرسائل بالبريد الإلكتروني التي تتمنى الشفاء للسيدة ترامب ونحن نشكر كل من اقتطع من وقته للتواصل معنا".
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المصدر: رويترز