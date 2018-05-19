شاهد: مشاهير العالم يحضرون حفل زفاف الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل
حضر عدد من مشاهير العالم حفل زفاف الأمير البريطاني هاري بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل في مدينة ويندسور. وكان من بين الحضور الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، والنجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا، والمذيع البريطاني جيمس كوردن. كما حضرت مراسم الزفاف لاعبة التنس سيرينا وليامز، وأشقاء الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري، والمغني إلتون جون الذي غنى في جنازة ديانا عام 1997 والممثل البريطاني إدريس إلبا، وحبيبتان سابقتان للأمير هاري.