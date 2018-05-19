نشرت لاعبة التنس الامريكية سيرينا وليامز فيديو مصور على حسابها الشخصي على موقع انستغرام يظهر استعدادتها برفقة خطيبها وأبنتها لحضور حفل زفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميغن ماركل.
شاهد: سيرينا ويليامز تستعد للزفاف الملكي بقناع ذهبي للعناية بالبشرة
شاهد: سيرينا ويليامز تستعد للزفاف الملكي بقناع ذهبي للعناية بالبشرة
وقالت وليامز في الفيديو "صديقتي تتزوج اليوم. أستيقظت مبكرا جدا. عرفت ميغان لسنوات طويلة وأنا سعيدة للغاية من أجلها."
وقالت وهي تصور نفسها أمام المرآة وقد وضعت قناعا ذهبيا على وجهها ولفت جسمها بمنشفة "مرحبا.. صديقتي تتزوج اليوم... أعرفها (ميغان) منذ سنوات وأنا في غاية السعادة من أجلها".
وأضافت "بدأت في وضع المساحيق. كانت لدي طاقة كبيرة، لكني أشعر بنعاس، لم اخلد للنوم سوى في الثالثة صباحا."
وستشارك وليامز في بطولة فرنسا المفتوحة في وقت لاحق الشهر الجاري في مسعى للفوز بلقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.
وعادت وليامز لملاعب التنس في مارس آذار بعد أن وضعت ابنتها التي تحمل اسم والدها ألكسيس في سبتمبر أيلول غير أن مدربها قال إنها عادت للملاعب مبكرا.
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