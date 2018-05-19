الانتخابات الفنزويلية: مادورو في مواجهة معارضيه "الشافيزيين" واليمين

فنزويلا ستجري انتخاباتها المبكرة يوم الاحد لاختيار رئيسها الجديد. هذا القرار الذي جاء مفاجئاً، أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللتان هددتا بفرض المزيد من العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو إذا سعى لتقويض الديمقراطية في بلاده.

نيكولاس مادورو الذي استلم الحكم بعد وفاة هيوغو شافيز إثر صراع مع مرض السرطان عام 2013، لم يلق الشعبية التي كان يتحلى بها سلفه. وقد أخذت بالتراجع شيئاً فشيئاً ورغم ذلك ترشح لولاية ثانية في هذه الانتخابات المبكرة.

مادورو واجه دوماً الكثير من الانتقادات والمطالبات برحيله وحكومته عن السلطة. وقد جاءت هذه المعارضة ليس فقط من أحزاب اليمين وانما أيضاً من مناصري الحزب اليساري الذي أسسه شافيز.