أعلن كبير أساقفة كانتربري ظهر السبت زواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بكنيسة سانت جورج بقصر ويندسور بالعاصمة لندن.
شاهد: الأمير هاري وزوجته يتبادلان عهود الحب والتقدير "حتى الموت"
شاهد: الأمير هاري وزوجته يتبادلان عهود الحب والتقدير "حتى الموت"
وبعد أن تبادل العروسان عهود الحب والتقدير "حتى الموت" وضع هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا خاتما من الذهب الويلزي حول إصبع ميغان أمام حضور من بينهم جدته الملكة إليزابيث وكبار أفراد العائلة المالكة ومشاهير من بينهم الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.
وحاز الثنائي على لقب دوق ودوقة ساسكس بشكل رسمي بعد مراسم زواج غير اعتيادية ارتدت خلالها ماركل فستاناً من الحرير الأبيض من تصنيع دار جيفينشي الفرنسية مزوداً بحجاب طوله 15 قدماً مطرز بالزهور المعروفة بزهور الكومنولث.
وخرج هاري وماركل لركوب العربة الملكية الشهيرة التي تجرها الخيول للقيام بجولة وسط محبيهما من مئات الآلاف من الجماهير التي حضرت إلى قصر ويندسور لتحيتهما.
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