وفاة المؤرخ برنارد لويس صاحب رؤى "صراع الحضارات"

عن عمر ناهز 101 سنة، توفي المؤرخ الأمريكي برنار لويس، وفق صحيفة واشنطن بوست، والذي أثرت كتاباته في أجيال من المختصين في الإسلام، ولكنه كان أيضا محور جدل لدى الكثيرين. وقد ولد برنار لويس في عائلة يهودية متوسطة في لندن، حيث درس في جامعاتها وكذلك في باريس، قبل أن يصبح أستاذا محاضرا للدراسات الإسلامية سنة 1938، ثم عمل مع المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك درس طويلا في جامعة برنس تاون في نيوجيرسي.