شاهد: مئات العدائين يشاركون في ماراتون سور الصين العظيم

شارك حوالي 2000 عداء في واحد من أكثر السباقات التي تطرح تحديا في العالم، وهو ماراتون سور الصين العظيم، والذي يشمل قسم هوانغياغوان من السور. وكان انطلق هذا الماراتون سنة 1999، وشيئا فشيئا أخذ يتطور ويستقطب متسابقين من مختلف أنحاء العالم، وفي هذا السباق قطع العداءون من 64 بلدا 5164 درجا للسور، الذي يعد أحد أعظم معالم البشرية، وقد شارك في السباق الكامل 838 عداء، وشارك في نصف السباق 767 عداء، فيما شارك 413 عداء من أجل المرح. وبلغت المسافة التي قطعها المتسابقون ثمانية كلم ونصف، وكان الفائز أوسكار بيريغو من إيطاليا، وماريا مارينكوفيتش من جنوب إفريقيا.