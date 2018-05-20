هل من اتفاق جديد مع إيران بشأن ملفها النووي؟

أشارت صحيفة "فيلت ام زونتاخ" الألمانية إلى أنّ دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من مايو-أيار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.