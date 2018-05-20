مسلمو كشمير بين مطرقة الترحال وسندان التعصب الديني

بعد قرون من الترحال عبر جمال الهيمالايا، ما زالت حياة البدو الرحّل في الجزء الهندي من إقليم كشمير غير مستقرة.

يعاني هؤلاء المسلمون من عداء السكان الهندوس المقيمين إذا حاولوا بناء مساكن دائمة لهم، حيث يتنقلون بمواشيهم في الصيف والشتاء بحثاً عن مراعي مناسبة في مرتفعات الهمالايا والسهول المنخفضة.