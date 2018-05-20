عباس في المستشفى للمرة الثالثة في غضون أسبوع

قال مسؤول فلسطيني يوم الأحد إن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الضفة الغربية، بسبب مضاعفات جراحة صغيرة أجريت له الأسبوع الماضي. وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء، ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية ولفترة وجيزة ليل السبت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة بان الرئيس الفلسطيني نقل إلى المستشفى بعد شعوره بألم في الصدر.