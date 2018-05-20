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المملكة العربية السعودية

أديس أبابا: السعودية ستفرج عن ألف سجين إثيوبي بينهم 100 سيدة

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أديس أبابا: السعودية ستفرج عن ألف سجين إثيوبي بينهم 100 سيدة

أديس أبابا: السعودية ستفرج عن ألف سجين إثيوبي بينهم 100 سيدة
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ذكرت وسائل إعلام إثيوبية اليوم السبت إن السعودية وافقت على الإفراج عن ألف سجين إثيوبي في المملكة كانوا محبوسين بتهم مختلفة.

وذكرت إذاعة (فانا) أن القرار جاء في أعقاب طلب من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي كان في الرياض في زيارة رسمية قبل أيام.

وقالت الإذاعة إن هناك مئة امرأة بين المفرج عنهم. ولم تفصح عن طبيعة التهم التي سجنوا بموجبها. ويعيش مئات الآلاف من الإثيوبيين في منطقة الخليج أغلبهم في السعودية.

ويقوم مسؤولون سعوديون في الوقت الراهن بعملية لترحيل أكثر من 500 ألف إثيوبي من المهاجرين غير الشرعيين أعيد منهم حتى الآن إلى بلادهم نحو 160 ألف شخص.

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المصدر: رويترز

الوكالات • Reuters