السعودية ستفرج قريبا عن ملياردير سعودي إثيوبي

"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها"

ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك