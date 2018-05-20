قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن السعودية ستفرج قريبا عن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي وهو ملياردير سعودي مولود في أثيوبيا اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار حملة على الفساد.
السعودية ستفرج قريبا عن ملياردير سعودي إثيوبي
السعودية ستفرج قريبا عن ملياردير سعودي إثيوبي
وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في وقت متأخر من مساء أمس السبت لدى وصوله قادما من السعودية حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استمرت يومين.
والعمودي من أب سعودي وأم إثيوبية واستثمر بكثافة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا وكان ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعدد من رجال الأعمال البارزين الذين اعتقلوا أثناء حملة شنتها هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
وكانت وسائل إعلام إثيوبية قد قالت في وقت سابق إن السعودية وافقت على الإفراج عن ألف سجين إثيوبي في المملكة كانوا محبوسين بتهم مختلفة.
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المصدر: رويترز