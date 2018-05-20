قالت وكالة يونهاب للأنباء إن كو بون-مو رئيس "إل جي غروب"، رابع أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية، توفي يوم الأحد.
وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" بعدما رفض علاجا "لإبقائه حيا"
وفاة كو بون-مو رئيس "إل جي" بعدما رفض علاجا "لإبقائه حيا"
ويوم الخميس قالت "إل جي كورب"، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها البالغ من العمر 73 عاما مريض ويعتزم ترشيح ابنه لمجلس الإدارة استعدادا لخلافة القيادة.
وقالت يونهاب إن رئيس "إل جي" خضع لعدة عمليات جراحية خلال هذا العام والعام الماضي، وقد جرى نقله إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا.
وقال مسؤول في المجموعة طلب ذكر اسمه إن كو كان يكافح مرضا في الدماغ خضع بسببه لجراحة.
وبحسب بيان الشركة فان رجل الأعمال الذي ترأس الشركة لثلاثة وعشرين عاما عبر عن رفضه لتلقي أنواع من العلاج للإبقاء على حياته فترة أطول.
وأصبح كو بون-مو هو ثالث رئيس لشركة "إل جي" وهو في سن الخمسين في عام 1995، وأسس ثلاثة قطاعات رئيسية في الشركة هي الإلكترونيات والكيماويات والاتصالات وقاد "إل جي" كشركة عالمية وساهم في دفع التنافسية الصناعية (لكوريا الجنوبية) والتطور الاقتصادي الوطني".
وذكرت وكالة يونهاب أن كو بون جون الشقيق الأصغر للرجل الأعمال ونائب رئيس مجموعة "إل جي" يتولى حاليا مهام تصريف الأعمال اليومية للمجموعة.
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