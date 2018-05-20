أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإجلاء مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش من آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة دمشق يوم الأحد في انسحاب سيعيد للدولة سيطرتها على المنطقة.
إجلاء مقاتلين من داعش من منطقة قرب دمشق
إجلاء مقاتلين من داعش من منطقة قرب دمشق
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السورية شيئا عن اتفاق للسماح للمتشددين بمغادرة الجيب الذي يقع في محيط مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري نفيه يوم السبت التوصل لأي اتفاق.
وباستعادة جيب اليرموك تكون الحكومة السورية قد سحقت آخر جيب محاصر للمعارضة في غرب سوريا وإن ظلت بعض قطاعات الأراضي على الحدود مع تركيا والعراق والأردن خارج نطاق سيطرتها.
وقال المرصد إن حافلات دخلت الجيب بعد منتصف الليل لنقل المقاتلين وأسرهم. وغادرت الحافلات باتجاه منطقة البادية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تقع إلى الشرق من العاصمة.
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المصدر: رويترز