بالفيديو والصور: نادال "يستعيد عرش روما" بتحقيق لقب بطولتها المفتوحة للتنس

احتاج الإسباني رافائيل نادال، اليوم الأحد، نحو ساعتين وتسعة دقائق، وقليلا من الحظ الذي هطل على هيئة مطر، ليتوج بلقب روما لتنس الأساتذة، على حساب الألماني، ألكسندر رفيريف.
مجموعتان لواحدة كانت الحصيلة النهائية للمباراة التي جمعتهما، و1000 نقطة هي ما جناها نادال، أو الملقب بـ"ملك الملاعب الترابية".
وتمكن "الماتدور" الإسباني من اكتساح المجموعة الأولى بنتيجة (6-1)، إلا أن الألماني الشاب عاد في المجموعة الثانية وفاز بخمسة أشواط متتالية، قبل أن يحسم الأمور في النهاية لصالحه في المجموعة بنتيجة (6-1)، مؤجلا الحسم للمجموعة الثالثة.
في بداية المجموعة الثالثة، تمكن زفيريف من كسر إرسال نادال والتقدم في النتيجة (3-2)، قبل أن تتسبب الأمطار التي هطلت على العاصمة الإيطالية في توقف المباراة لنحو نصف ساعة، واستؤنفت مجددا بعد تغطية سقف الملعب.
ويبدو أن الدقائق الثلاثين كانت كافية ليستعيد اللاعب الإسباني تركيزه، إذ تمكن من كسر إرسال زفيريف ليعدل الكفة (3-3)، ثم يتبعه بكسر آخر، ما جعله على بعد شوط من التتويج باللقب. وفي الشوط التاسع، حسم نادال الأمور لينهي المجموعة (6-3)، ويفوز باللقاء بمجموعتين لواحدة.
العرش المفقود
بهذا الانتصار، استعاد نادال عرشه المفقود في البطولة منذ عام 2013، ليعزز مكانته كأكثر اللاعبين فوزا بلقبها، برصيد (8 مرات)، أعوام (2005 و06 و07 و09 و10 و12 و13 و18).
وأيضا، فإن اللاعب الإسباني سيستعيد صدارة التصنيف العالمي، غدا الاثنين، بعدما فقدها لأسبوع واحد فقط لصالح غريمه التقليدي السويسري، روجر فيدرير، بعد خروجه من الدور ربع النهائي ببطولة مدريد للأساتذة، على يد النمساوي دومينيك تيم.
وحصد نادال لقبه الثالث هذا الموسم، والثاني في بطولات الماسترز، بعد لقبي مونت كارلو للأساتذة وبرشلونة، فضلا عن مواصلة تفوقه الكاسح أمام زفيريف للمباراة الخامسة على التوالي.
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في المقابل، فشل الألماني الشاب (21 عاما) في الحفاظ على لقبه في البطولة الإيطالية، ليتوقف رصيده من البطولات هذا الموسم عند لقبين في ميونخ ومدريد للأساتذة.