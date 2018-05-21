تم تحويل احد أقدم مناجم الملح في العالم، في أذربيجان، إلى مركز للعلاج الطبيعي.
جبل الملح في دوزداغ، على مسافة 14 كيلومترا من مدينة ناخيشيفان، كنز طبيعي يمكنه معالجة الجسم.
تم بالفعل استغلال هذه الترسبات الملحية خلال فترة طريق الحرير.
علاج الربو في منجم الملح
تم تحويل احد أقدم مناجم الملح في العالم، في أذربيجان، إلى مركز للعلاج الطبيعي.
جبل الملح في دوزداغ، على مسافة 14 كيلومترا من مدينة ناخيشيفان، كنز طبيعي يمكنه معالجة الجسم.
تم بالفعل استغلال هذه الترسبات الملحية خلال فترة طريق الحرير.
منذ القرن العشرين، استخدمت هذه الأنفاق لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو.
"نشم رائحة الملح عند مدخل النفق، للحصول على التأثير العلاجي يجب البقاء هنا لمدة خمس ساعات على الأقل"، تقول مراسلتنا غالينا بولونسكايا.
الاستشفاء بالملح يستغرق أسبوعين تقريبًا. وفقا للأطباء المحليين، نسبة المتعافين كبيرة.
" هذا المكان يساعد على علاج أمراض الشعب الهوائية لكننا لاحظنا أيضا تأثيره المدهش على البشرة، لا تستطيعون تخمين عمري ابداً "، تقول تقول الدكتورة زلفيا كازونوفا، رئيسة مركز العلاج الطبيعي في دوزداغ.
تأثير آخر، يمكن أن نلاحظه هو ان دوزداغ أفضل مكان للاسترخاء.