باتومي: نزهة بالدراجة الهوائية على شواطئ البحر الأسود

في هذا العدد من مغامراتنا الجورجية، نستأجر دراجة في باتومي، العاصمة المزدهرة لجمهورية أدجارا المتمتعة بالحكم الذاتي.
"باتومي هي واحدة من أكبر المدن الجورجية ومنتجعها المعروف على البحر الأسود. هذا الشارع الساحلي هو أشهر معلم في باتومي"، يقول مراسلنا دينيس لوكتيه.
ما تم انشاؤه في أواخر القرن التاسع عشر كممشى على شاطئ البحر هو الآن ممشى مزدهر طوله 7 كم حيث توجد النوافير الراقصة والاكشاك والمطاعم المطلة على البحر. مكان رائع للتنزه باستخدام دراجة هوائية.
في باتومي ممرات للدرجات الهوائية للتجول على شاطيء البحر والتمتع بالمناظر الخلابة.
"الدراجة الهوائية طريقة ملائمة لرؤية أماكن الجذب الرئيسية في باتومي. المدينة ليست كبيرة جدًا، تستطيع المشي عبرها في يوم واحد، لكن باستخدام الدراجة يمكنك التجول في باتومي بسرعة كبيرة"، تقول مايا جاباريدزه وهي طالبة في باتومي.