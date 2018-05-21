تحدثت تقارير إعلامية عن أن بريطانيا لم تجدد تأشيرة دخول، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي.
هذه الأخبار بدأ انتشارها بعد غيابه عن تتويج ناديه بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر يونايتد، يوم السبت الماضي،
مالك نادي "تشيلسي" يغيب عن تتويج ناديه.. والأسباب سياسية
تحدثت تقارير إعلامية عن أن بريطانيا لم تجدد تأشيرة دخول، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي.
هذه الأخبار بدأ انتشارها بعد غيابه عن تتويج ناديه بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر يونايتد، يوم السبت الماضي،
موقع ESPN الرياضي أكد نقلا عن مصدر مقرب من إدارة نادي تشيلسي، بأن إجراءات التأشيرة استغرقت وقتا أطول من المعتاد هذه المرة، وأن الطلب لم يُرفض بعد، وأنه لم يتم تقديم أية تفاصيل من قبل السلطات البريطانية.
وبحسب الموقع فإن مشكلة تأشيرة أبراموفيتش جاءت في وقت تأزم العلاقة بين بريطانيا وروسيا، بعد حادثة تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في مارس الماضي، ومن المتوقع أن تطال العقوبات البريطانية لروسيا بعض أصحاب الأعمال فيها، وعلى رأسهم مالك نادي تشيلسي.
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وفي تصريح للموقع فقد أكد وزير الداخلية بين وولاس أنه لا يتم التعليق على حالات فردية، أما المتحدث الرسمي باسم رجل الأعمال فقد رفض التصريح على الموضوع مؤكدا أنه أمر شخصي بحت.
يذكر أن أبراموفيتش والذي يعمل في مجال تجارة النفط منذ التسعينيات، اشترى نادي تشيلسي في يونيو / حزيران من العام 2003، بعد أن استثمر مليار جنيه إسترليني فيه، ليتمكن بعدها من تطوير النادي حيث حصل في عهده على حوالي 15 جائزة رئيسية في كرة القدم، كتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عامي 2012 و2013 على التوالي، وبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لخمس مرات.
وبحسب قائمة الأغنياء التي ينشرها موقع Sunday Times فإن أبراموفيتش يحتل المركز 13 على قائمة أثرياء بريطانيا، بثروة تبلغ حوالي 9.3 مليار جنيه إسترليني.