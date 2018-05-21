الصين تطلق قمرا صناعيا لاستكشاف الجزء المظلم من القمر

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن بكين أطلقت قمرا صناعيا الاثنين بهدف إقامة حلقة وصل بين الأرض ومسبار قمري مرتقب سيستكشف الجانب المظلم من القمر.
ونسبت الوكالة إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية القول إن القمر الصناعي أطلق على الساعة 5:28 صباحا بالتوقيت المحلي (21:28 بتوقيت غرينتش الأحد) على متن صاروخ لونغ مارش-4 سي من مركز إطلاق شيتشانغ في جنوب غرب البلاد.
ونسبت الوكالة إلى تشانغ لي هوا مدير المشروع قوله إن القمر الصناعي المعروف باسم تشيتشياو سيستقر في مدار على بعد نحو 455 ألف كيلومتر من الأرض وسيكون أول قمر اتصالات في العالم يعمل من هناك.
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وتهدف الصين إلى اللحاق بركب روسيا والولايات المتحدة وتصبح قوة فضائية كبرى بحلول العام 2030. وتخطط لتدشين أعمال البناء في محطتها الفضائية المأهولة العام المقبل.
لكن رغم إصرارها على أن طموحاتها سلمية محضة اتهمتها وزارة الدفاع الأمريكية بممارسة أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام أصول فضائية في أوقات الأزمات.