صرح مسؤول حكومي في أستراليا أن نحو 50 رياضيا افريقيا رفضوا العودة إلى بلادهم واختاروا البقاء في أستراليا بشكل غير قانوني، وذلك عقب انتهاء دورة ألعاب الكومنولث التي أقيمت في استراليا هذا االعام. كما تقدم 200 آخرين حاملين لتأشيرات سفر رياضية تقدموا بطلب لجوء في أستراليا بعد البطولة.
50 رياضيا لم يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء دورة ألعاب بأستراليا
50 رياضيا لم يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء دورة ألعاب بأستراليا
وتكهنت السلطات الأسترالية بفرار الرياضيين ولكنها فضلت أن تطلق عليهم لقب مفقودين، وفي الوقت نفسه حذرت السلطات من أنها في حال العثور عليهم ستقوم بترحيلهم على الفور موضحة أن هذا التصرف غير قانوني.
وقالت ماليسا جولايتلي وهي موظفة في إدارة الشؤون الداخلية للجنة بمجلس الشيوخ الاثنين إن الحكومة "لم تكن على اتصال" بالرياضيين الهاربين لكنها تعلم "أنهم لم يغادروا".
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وفرضت وسائل الإعلام الأسترالية احتمالية فرار نحو عشرين رياضيا مباشرة عقب انتهاء دورة ألعاب الساحل الذهبي يوم 15 أبريل-نيسان.
وقالت وسائل إعلام محلية أسترالية إن الرياضيين الهاربين ينتمون لدول الكاميرون وأوغندا وسيراليون ورواندا.
و فر نحو 21 رياضيًا ومدربًا إثر انتهاء أولمبياد لندن عام 2012، كما تقدم أكثر من 80 رياضيا بطلبات لجوء في الفترة نفسها.
وعندما استضافت أستراليا دورة ألعاب الكومنولث في عام 2006 ، تجاوز عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الرياضيين الأربعين طلباً.