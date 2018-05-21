شاهد: خطاف رافعة يتسبب باصطدام شاحنتين ودهس دراج بالصين

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التقطت كاميرا مراقبة في 19 من شهر مايو/ أيار في مدينة لونغانغ في الصين حادثة مروعة، حيث أدى انقطاع حبل الأمان الذي يثبت خطاف رافعة آلية تسير بسرعة على منعطف إلى تحرير الخطاف المعدني الثقيل وتأرجحه ليرتطم بدراج قريب مسبباً له جروحا خطيرة، ومن ثم ارتطم بمقدمة شاحنة أخرى متسبباً بمقتل سائقها على الفور وبتحويل مسارها لتدهس الدراج مسببة له المزيد من الضرر.
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وقالت الشرطة إن سائق شاحنة الرافعة والذي تم تحديد لقبه على أنه تشانغ، يعتبر مسؤولا بشكل كامل عن الحادث، بسبب فشله في اتباع الخطوات اللازمة لتثبيت خطاف الرفع بشكل آمن.