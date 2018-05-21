لوفرين: محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

قال ديان لوفرين مدافع ليفربول إن زميله المصري محمد صلاح سيكون بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم هذا العام إلى جوار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وجاءت تصريحات المدافع الكرواتي قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.