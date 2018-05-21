حيفا تتظاهر تضامنا مع غزة والشرطة الإسرائيلية تفرق الوقفة الاحتجاجية بالقوة

خرج المئات من الفلسطينيين والإسرائيليين، مساء أمس الأحد، في مظاهرة مشتركة، في "الحي الألماني" في مدينة حيفا، منددين بالتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ونُظمت المظاهرة من قبل الأحزاب اليسارية في الكنيست: "ستاندينغ توغذر موفمنت" (حركة نقف معا)، و"بيريفد فاميليز فورم" (منتدى العائلات الثكلى)، و"كومبيتانس فور بيس" (مناضلون من أجل السلام)، و"وومن إن بلاك" (نساء بالأسود)، و"حيفا فيمينست سنتر" (مركز حيفا النسوي).
وفيما حمل بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني، رفع آخرون لافتة كُتب عليها: "اليهود والعرب يرفضون أن يكونوا أعداء".
وقتلت قوات الأمن الإٍسرائيلية ما لا يقل عن 60 فلسطينيا على طول الحدود مع غزة، الاثنين الماضي، فيما تدفق محتجون على الحدود في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس.
الحكومة الإسرائيلية تُصعد
وقال المتظاهرون في حيفا إن الحكومة الإسرائيلية تُصعّد على كافة الجبهات: استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، استفزازت ترامب ونتنياهو عبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما يعتبر كارثة لكلا الشعبين في المنطقة كلها.
وأضاف المتظاهرون: "نتظاهر سوية؛ عربا ويهودا، إسرائيليين وفلسطينيين، رجالا ونساء، لوقف إطلاق النار والقتل، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وإقامة سلام عادل بحيث تتواجد الدولتان، الفلسطينية والإسرائيلية، جنبا إلى جنب".
كما قالوا: "السلام العادل هو الضمانة من أجل أمن الشعبين".
على الضفة الأخرى، اتهم ناشطون يمينيون المتظاهرين بأنهم يدعمون حركة حماس، وحاولوا الاشتباك مع المتظاهرين.
اعتداءات الشرطة الإسرائيلية
من جانبه، اتهم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بالإرهاب وان مكانه ليس في الكنيست إنما في السجن، مضيفا أن الوقت حان لأعضاء الكنيست العرب دفع ثمن أفعالهم..
من جهة أخرى، أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل الشرطة الإسرائيلة لإنهاء المظاهرة، وضرب واعتقال عدد من المتظاهرين.
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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 19 متظاهرا، وبعد تسع ساعات متواصلة أفرجت محكمة الصلح في حيفا عن اثني عشر معتقلا فيما أفرجت عن السبعة الباقين في وقت لاحق من صباح الإثنين.