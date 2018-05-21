شاهد ماذا قال سعيد العويران عن منتخبي السعودية ومصر ونصيحته لمحمد صلاح

تحدث سعيد العويران، اللاعب السابق لمنتخب السعودية، عن حظوظ بلاده في مونديال روسيا القادم لكرةالقدم، وحول لقاء منتخبي بلاده والمنتخب المصري بنظيرهما الروسي. كما تحدث عن اللاعب محمد صلاح، وحول فرص انتقاله من ناديه الإنجليزي، ليفربول.
وعبر العويران، 50 عاما، عن "طمعه" في المنتخب الروسي، بالقول: "نحمد الله، نحن ومصر، أننا مع المنتخب الروسي في النفس المجموعة، لأنه لا يقارن بالمنتخب الأرجنتيني أو الألماني أو البرازيلي أو البرتغالي، لأنه (الروسي) في نفس مستوانا أو أقل منه".
اللاعبون يحبونه
وردا على سؤال حول مغادر أو بقاء اللاعب المصري محمد صلاح بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي الموسم القادم، قال العويران: "أخشى ألا يحالفه الحظ (إذا غادر ليفربول). قد يجني أموالا أكثر وهو أمر طبيعي من أجل تأمين مستقبله".
وأضاف: "لكنني أنصحه بالبقاء في إنجلترا إذا كان يتقاضى مبلغا جيدا، لأنه أصبح لاعبا مهما ومهاجما جيدا، وعلاوة على كل ذلك، فإن اللاعبين يحبونه".
للمزيد على يورونيوز:
نيمار مثالا
وأشار العويران إلى ما حصل للاعب البرازيلي نيمار جونيور، بالقول: "انظر إلى نيمار مثلا، لقد جنى الكثير من الأموال (في صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان)، لكنه خسر (لاعبي برشلونة) أمثال لويس سواريز وليونيل ميسي..".
واختتم العويران حديثه بالقول: "أتمنى الأفضل لمحمد صلاح وأن يسجل في جميع مبارياته باستثناء المنتخب السعودي".
وجدير بالذكر أن العويران سجل 24 مرة في 75 مباراة للمنتخب السعودي، ويُشتهر بهدفه الرائع الذي أحرزه في مرمى المنتخب البلجيكي، في مونديال عام 1994.