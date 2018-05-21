على نمط الترانيم الدينية.. أغنية جديدة لفيروز عن القدس

على وزن الترانيم الدينية، أطلقت السيدة فيروز أغنية جديدة لفلسطين، "إلى متى يا رب؟"، تتساءل فيها عن الوقت الذي ستحل فيه مشكلة القدس، وتعود لأهلها.

فيروز عبرت عن حزنها في الأغنية عما يجري من أحداث، وتحدثت على لسان القدس في أغنيتها تدعو ربها ألا تنام نومة الموت، وألا يشعر عدوها أنه انتصر عليها؛ وهي ليست الأغنية الأولى لفيروز عن فلسطين ورموزها، فقد غنت في العام 1967 أشهر أغانيها "زهرة المدائن"، بعد نكسة حزيران، كما غنت أغنية "القدس العتيقة"، وأغنية "أنا لا أنساك فلسطين".