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شاهد: حريق يعكر عطلة السياح في فندق بجزيرة مايوركا

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شاهد: حريق يعكر عطلة السياح في فندق بجزيرة مايوركا

شاهد: حريق يعكر عطلة السياح في فندق بجزيرة مايوركا
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صور سياح ببلدة ماغالوف في جزيرة مايوركا الإسبانية حادث حريق اندلع يوم الأحد في أحد غرف فنادق المنتجع السياحي.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دخاناً أسودا كثيفا والسنة النيران الممتدة من غرفة في الطابق الثاني من فندق BH Mallorca.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم تحدث إصابات خطيرة جراء الحريق، فيما أشار رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الحريق اندلع بسبب سيجارة.

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