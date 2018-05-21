مصرع 5 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا

تسببت أمطار موسمية غزيرة في مقتل خمسة أشخاص في سريلانكا مما دفع السلطات إلى التحذير من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة بعد الاضطرار لفتح بوابات حجز المياه في أنحاء الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقال مسؤولون في مركز إدارة الكوارث بالبلاد إن البرق قتل ثلاثة أشخاص بينما قتل انهيار أرضي الرابع، وتسبب سقوط شجرة في مقتل الخامس.
وقال المتحدث باسم المركز براديب كوديبيلي إن الفيضانات أدت إلى إجلاء السكان من مناطق فاضت مياه عدة أنهار فيها، وصدر "تحذير أحمر" من احتمال وقوع انهيارات أرضية في أربع مناطق.
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وقال سوميث أتاباتو المتحدث باسم الجيش إنه تم إرسال أكثر من مئة جندي مع أكثر من 25 قاربا لمواجهة هذه الحالة الطارئة.
ويبدأ المناخ الموسمي في جنوب سريلانكا في أيار/مايو ويستمر حتى أيلول/سيبتمبر، وهي فترة تشهد عادة أكبر هطول للأمطار في المنطقة كل عام. ومن تشرين الثاني/ نوفمبر حتى شباط / فبراير يؤدي المناخ الموسمي في شمال غرب البلاد أيضا لأمطار غزيرة.
وأضرت الأمطار الغزيرة وجفاف متقطع بزراعة الشاي وهو محصول التصدير الرئيسي في سريلانكا ويحقق عائدات تزيد على مليار دولار. وارتفع إنتاج الشاي العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
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وفي 2017 سجل النمو في سريلانكا أدنى مستوى منذ 16 عاما عند 3.1 في المئة، وذلك نتيجة لسببين رئيسيين هما فيضان قتل أكثر من مئة شخص وجفاف استمر طويلا في بعض المناطق.