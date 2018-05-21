زراعة القصبة الهوائية أصبح ممكنا بفضل الجراح الفرنسي إيمانويل مارتينو

في انجاز يعد الأول من نوعه عالميا، أعلن الجراح الفرنسي إيمانويل مارتينو عن تحقيق ما لا يمكن تصوره ونجاح عمليتي زراعة القصبة الهوائية على حالتين في مستشفى أفيسن بضواحي باريس في أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 وأكتوبر/تشرين الثاني 2011.

وخلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر الذي انعقد بسان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية الأحد 20 مايو/ أيار أعلن الأطباء الفرنسيون أنهم تمكنوا من زرع قصبات هوائية لحوالي 12 مريضا كانوا يعانون من السرطان وكانوا يتنفسون من أنبوب تنفس عنقي.

وقالت الصحيفة الطبية نيو أنجلد إن البروفيسور إيمانويل مارتينو تمكن بعد عشرين عاما من تطوير تقنية لزرع أحد آخر الأعضاء المستعصية حتى الآن على الزراعة.