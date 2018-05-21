وزيرة دنماركية: "رمضان خطر على المجتمع" وتدعو المسلمين لأخذ إجازة خلاله

يوم كامل بلا طعام أو شراب أمر غير قابل للاحتمال إذا ما كان الشخص يعمل، هذا ما صرحت به وزيرة دنماركية، معتبرة أن صوم شهر رمضان يعتبر "خطرا" على المجتمع.

وكتبت إنغر ستويبرغ، وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، في مقال نشرته على موقع "بي تي"، قائلة إنه على رغم من أن المسلمين فقط هم من يمارسون شعائر شهر رمضان، بيد أن الأمر يؤثر على الجميع في المجتمع الدنماركي.

تأثير الصوم

الوزيرة المعروفة بمواقفها المعادية للهجرة، والتي تنتمي للحزب الليبرالي (يمين/وسط)، طالبت المسلمين بأخذ إجازة طيلة شهر رمضان، لكي لا يعرضوا حيوات الناس للخطر.

وتساءلت الوزيرة في المقال: "عمّا إذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في العام 2018".