الرعاية الصحية في بؤر التوتر تدفع الثمن غاليا كل عام

لا تزال الصراعات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعرّض حياة العاملين في قطاع الرعاية الصحية للخطر، ففي العام 2017 استهدف اكثر من 700 هجوم منشآت صحية وسيارات إسعاف في جميع أنحاء العالم.

ويتعرّض العاملون في مجال الصحة للقتل والخطف والاعتداء، وتستهدف المرافق الصحية التي تدمر وتخرب أو تُستَغَل لأغراض غير طبية. كما تُنهب سيارات الإسعاف أو تُسرق أو تتعرض لإطلاق الرصاص، ويُرفَض مرورها عبر نقاط التفتيش.

كما يواجه العاملون في مجال الصحة والمستشفيات والمرضى أيضا تهديدات آخرى بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه، ونقص الوقود، وعرقلة الوصول إلى السكان المحاصرين.