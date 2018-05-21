كيف يساعد الليزر على محاكاة خصائص السحالي والحشرات؟

في هذا العدد من برنامج "عالم الغد"، نتوجه إلى النمسا للتعرف على مشروع بحث أوروبي يلجأ إلى تقليد الطبيعة لتحقيق ابتكارات أفضل. في لينز، السحالي تحتل موضع اهتمامهم لأن جلدها يتمتع بخصائص استثنائية لنقل السوائل.

أصلا في المناطق الصحراوية في أمريكا الشمالية، هذه السحالي تحتاج لقطرة ماء من أجل البقاء. الطبيعة تسمح لها بجمع قطرات الندى أو المطر الساقط على ظهورها. آلية تعود بالفائدة على هؤلاء الباحثين.