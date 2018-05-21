ستسعى حركة 5 نجوم الإيطالية والرابطة اليمينية المتطرفة إلى الحصول على دعم رئاسي لمرشحيهما لقيادة الحكومة الائتلافية الجديدة.
إيطاليا: المهاجرون يواجهون مصيرا مجهولا بانتظار الحكومة الجديدة
إيطاليا: المهاجرون يواجهون مصيرا مجهولا بانتظار الحكومة الجديدة
ويرجح المحللون أن الحكومة الجديدة سيكون لها مواقف عدائية تجاه المهاجرين. وكان وصول أكثر من 600 ألف مهاجر قارب على شواطئ إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية قد أدى إلى تعزيز شعبية عصبة مكافحة المهاجرين، مما جعلها تتقدم على رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني فورزا بنتائج الانتخابات الإيطالية الماضية.
وقال أندريا كوستا ، مدير مجموعة "باوباب إكسبيرينس"، وهي مجموعة من المتطوعين الذين يساعدون المهاجرين في المخيمات بجوار أحد أكبر محطات القطار في روما، إنه قلق بشأن الحكومة الجديدة التي قد تتولى السلطة في إيطاليا.
وحذر من أنه "بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون المهاجرين مشكلة، خطرًا، وتهديدًا، فيصعب مناقشة القضية معهم".
وقال المهاجر المصري كريم، الموجود في إيطاليا منذ خمسة عشر عامًا ويعيش في المخيم، إنه لن يتغير شيء. وقال إنه سواء كانت الحكومات من اليمين أو اليسار، ستظل الأمور على حالها دائماً بالنسبة للمهاجرين.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن التوصل للحكومة الائتلافية الجديدة التي سيغلب عليها الطابع اليميني خلال هذا الأسبوع.