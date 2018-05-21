بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية العراقية الصدر يلتقي بالعامري الموالي لإيران

في إطار مشاورات شاملة حول تشكيل الحكومة، التقى رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته (سائرون) بالانتخابات البرلمانية، بهادي العامري زعيم كتلة الفتح الموالية لإيران، فيما وصفه الصدر بأنه لقاء يأتي في إطار مشاورات شاملة حول تشكيل الحكومة.
وقال بيان لمكتب الصدر إن الزعيمين السياسيين بحثا في الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2018. وأكد الصدر ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب.
وجاء الاجتماع بعد خروج مئات من أنصار الصدر إلى شوارع البصرة للتعبير عن قلقهم من احتمال ألا يحقق المكاسب السياسية المرجوة في محادثات تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تكون طويلة وشاقة.
وعلى الرغم من فوزه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أن ذلك لا يضمن أن يتمكن الصدر من اختيار رئيس للحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية لعدة أشهر نظرا لعدم فوز كتلة انتخابية بأغلبية مطلقة.
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وحلت كتلة الفتح في المركز الثاني. ويرأس العامري، وهو أحد أقوى الشخصيات في العراق، تحالفا من فصائل مسلحة، ويرتبط بعلاقات قوية مع إيران منذ عقود.
ويأتي اللقاء مع العامري بعد أقل من 24 ساعة من لقائه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في إشارة إلى احتمال تشكيل ائتلاف. حيث حلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد منافسيه الصدر والعامري لكنه مازال يمثل مرشحا توافقيا.
والتقى الصدر في الأيام القليلة الماضية أيضا بعمار الحكيم الذي جاءت حركة الحكمة بزعامته في المرتبة السابعة كما اجتمع بسفراء دول مجاورة للعراق ومن بينها السعودية أكبر منافس لطهران في الشرق الأوسطولا يمكن للصدر نفسه تولي رئاسة الوزراء لأنه لم يترشح في الانتخابات، بيد أن فوز كتلته يجعل موقفه قويا في المفاوضات.