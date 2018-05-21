الفلبين تتحرك دبلوماسيا عقب هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين إن الفلبين تتخذ "التحرك الدبلوماسي المناسب" للتأكيد على مطالبها السيادية في بحر الصين الجنوبي بعد أن هبطت قاذفات صينية على جزر في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت القوات الجوية الصينية إن قاذفات مثل إتش-6كيه هبطت وأقلعت من الجزر في بحر الصين الجنوبي في إطار تدريبات الأسبوع الماضي مما فجر رد فعل غاضبا من نواب المعارضة في مانيلا. وأرسلت الولايات المتحدة أيضا سفنا إلى المنطقة المتنازع عليها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في الفلبين إنها تتابع التطورات.
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وقالت في بيان "نتخذ التحرك الدبلوماسي المناسب الضروري لحماية مطالبنا وسنواصل عمل ذلك في المستقبل".وأضافت "نكرر التزامنا بحماية كل شبر من أراضينا والمناطق التي نملك حقوقا سيادية عليها".لكن الوزارة لم تصل إلى حد إدانة تصرف الصين والذي قالت واشنطن إنه قد يؤجج التوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.