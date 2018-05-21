بومبيو يحدد 12 مطلبا من إيران بينها الانسحاب من سوريا والتوقف عن دعم حزب الله

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" على القيادة الإيرانية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محددا 12 مطلبا أمريكيا من طهران بينها سحب كل قواتها من سوريا، والتوقف عن دعم حزب الله.
وقال بومبيو إن بلاده ستمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران، "والعقوبات ستزداد إيلاما ما لم تغير إيران مسارها".
وأضاف: "إن تخفيف العقوبات لن يحدث قبل أن ترى واشنطن تحولا ملموسا في السياسات الإيرانية، مشددا على أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الموقع في 2015.
"ردع أي عدوان إيراني"
كما قال بومبيو إنه سيعمل مع البنتاغون والحلفاء في المنطقة "لردع أي عدوان إيراني"، وإن واشنطن بصدد إرسال مجموعات من المختصين لدول العالم، لشرح سياسة الإدارة الأمريكية بشأن إيران.
ووجه وزير الخارجية خطابه لزعماء إيران بالقول: "لتعوا أن تصرفاتكم الحالية ستقابل بكل حزم". وطالب بأن تحسن إيران معاملتها لمواطنيها، وتكف عن تبديد ثروتها في الخارج.
وأردف قائلا: "نقر بحق إيران في الدفاع عن مواطنيها، لكن ليس بالأفعال التي تعرض مواطني العالم للخطر".
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أمريكا مستعدة للرد
من جهة أخرى، قال بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للرد إذا قررت إيران استئناف برنامجها النووي. كما أضاف: "إن مطالبنا لإيران معقولة: تخلوا عن برنامجكم".
وتابع: "إذا قرروا العودة (للبرنامج النووي) وإذا شرعوا في تخصيب (اليورانيوم) فإننا أيضا مستعدون تماما للرد"، لكن الوزير رفض شرح الرد الأمريكي المحتمل، وقال: "أتمنى أن يتخذوا قرارا مختلفا ويسلكوا مسارا مختلفا".