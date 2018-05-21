عريقات: عباس بصحة جيدة وسيخرج من المستشفى خلال يومين

قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الاثنين، إنه زار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالمستشفى واطمئن على صحته، مضيفاً أن الأخير سيعود لمنزله خلال أيام.
وكان عباس (82 عاما) دخل المستشفى أمس الأحد (20 مايو/أيار) للمرة الثالثة في غضون أسبوع.
وقال عريقات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "زرت الرئيس عباس قبل دقائق، وهو بصحة جيدة ويتعافى بسرعة، وأتمنى أن يخرج من المستشفى خلال اليومين القادمين".
من جهته، قال مدير المستشفى الذي يعالج الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، إن حالته الصحية مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية.
جميع الفحوصات طبيعية
وقال سعيد السراحنة، مدير المستشفى الاستشاري العربي حيث يتواجد عباس، الأحد: "أُدخل فخامة الرئيس محمود عباس، حفظه الله، صباح هذا اليوم (أمس) إلى المستشفى الاستشاري العربي، لإجراء فحوصات طبية، وذلك بعد العملية التي أُجريت له قبل ثلاثة أيام في الأُذن الوسطى".
وأضاف السراحنة: "جميع الفحوصات طبيعية وحالته الصحية مُطمئنة".
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من جهة أخرى، التقت وكالة "رويترز" عددا من المواطنين الفلسطينيين في مدينة رام الله، وعبروا عن أمنياتهم للرئيس الفلسطيني بالشفاء العاجل.