السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطقله الحوثيون على مطار جازان

أعلنت قناة الإخبارية السعودية الاثنين ان قوات الدفاع الجوي في المملكة دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن فوق سماء جازان في جنوب المملكة.
وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت في وقت سابق إن الحركة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على مطار جازان دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
كما أعلن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" أنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً على مطار دولي في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.
وقال وسائل إعلام سعودية، إن الصاروخ فشل في استهداف الأراضي السعودية، بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودية له.
ويأتي هذا القصف الصاروخي لجماعة أنصار الله بعد يومين فقط من استهدافهم لواء الرادارات بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير بصاروخ باليستي من ذات النوع.
يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت في مارس/ أذار الماضي دخول منظومة بدر 1 الباليستية إلى الخدمة التي تعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعة الصاروخ 4.5 ماخ.
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