صحة: الحرمان من النوم عدو للجسد لكنه لا يؤدي للموت

نال موضوع مشاكل النوم اهتمام العديد من العلماء خلال السنوات الماضية، حيث جرت العديد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الحرمان من النوم لفترة طويلة قد يؤدي للموت.

وأثبتت بعض الدراسات السابقة التي جرت على حيوانات بقيت مستيقظة لفترات طويلة أن الحرمان من النوم يؤدي للوفاة، لكن دراسات حديثة أخرى خرجت بنتائج مختلفة تماماً، حيث أثبت أن نقص النوم لا يشكل خطراً على الحياة ولكنه سبب للعديد من الاضطرابات على المدى الطويل.