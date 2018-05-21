الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود من داعش

قال التلفزيون السوري الحكومي إن الجيش استأنف هجوماً على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق يوم الاثنين بعد توقف إطلاق النار لفترة قصيرة لتمكين النساء والأطفال وكبار السن من مغادرة المنطقة. وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات مصورة تظهر المنطقة المدمرة وقال إن ضربات جوية تستهدف آخر فلول "الإرهابيين" في المنطقة بعد أن ذكر في وقت سابق أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ مساء الأحد.
وتظهر اللقطات جنوداً يرفعون أياديهم بعلامات النصر ويلوحون بأسلحتهم وبعلم سوريا وسط أنقاض المدينة المدمرة، وظهرت آثار القذائف والرصاص على جدران المباني والتوى معدن أطباق البث فوق الأسطح وظهرت فتحة كبيرة قرب قاعدة قبة أحد المساجد.
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وكانت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن وقفا مؤقتاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية دخل حيز التنفيذ للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق.
ويخوض الجيش السوري وحلفاؤه معارك منذ أسابيع لانتزاع الجيب الصغير الخاضع للتنظيم والذي يعد آخر منطقة لا تسيطر عليها الحكومة في العاصمة أو حولها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن المقاتلين شرعوا في مغادرة المنطقة متجهين إلى أراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد في شرق سوريا بموجب اتفاق استسلام لكن وسائل الإعلام الحكومية قالت إن القتال مستمر.
وقال المرصد، ومقره بريطانيا، في وقت مبكر من صباح الاثنين إن الحافلات بدأت بالفعل في مغادرة جنوب دمشق متجهة إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.
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ولا يسيطر التنظيم المتشدد حاليا إلا على الجيب الصغير في جنوب دمشق ومنطقتين صحراويتين محاصرتين في شرق سوريا فيما تسيطر جماعة متشددة أخرى بايعت الدولة الإسلامية على جيب صغير في الجنوب الغربي.
وشنت القوات الموالية للحكومة السورية عملية مكثفة لاستعادة الجيب الذي تسيطر عليه الدولة الإسلامية جنوب دمشق، ويقع في الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور للاجئين الفلسطينيين، منذ طردها لقوات المعارضة المسلحة من الغوطة الشرقية في أبريل نيسان.