الجيش السوري يعلن تطهير دمشق ومحيطها من تنظيم داعش

قال الجيش السوري يوم الاثنين إن عناصره أحكمت السيطرة على منطقة الحجر الاسود ومخيم اليرموك بعد طرد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، بعد معارك حامية دامت أشهر.
وبحسب بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اليوم 21 مايو / أيار وبثه التلفزيون السوري، فقد تم إحكام السيطرة على دمشق ومحيطها بالكامل، ما يضمن أمن العاصمة وريفها كاملا.
وكان الجيش السوري قد ركز جهوده على انتزاع جيب الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور له، منذ أن تمكن من طرد المعارضين من الغوطة الشرقية ابريل/نيسان الماضي.
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وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق اليوم أن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لاعتبارات إنسانية دخل حيز التنفيذ منذ مساء أمس الأحد للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود.